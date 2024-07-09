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Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»



TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, каково ему играть материал, написанный более звёздными участниками MEGADETH:



«Я отношусь к этому очень непринуждённо. Конечно, это здорово — стать участником группы, поклонником которой ты был, и играть соло этих парней, на которых ты равнялся годами. Так что ощущения просто замечательные. И я не замечаю каких-то ограничений для своего творчества в этой группе. Мы обсуждали идеи риффов [для новой музыки MEGADETH], и Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] был очень открыт для того, чтобы мы, ребята из группы, тоже предлагали свои идеи. Мы собираемся приступить к работе в самое ближайшее время. А пока что у меня все руки заняты изучением бэк-каталога, чем мы и продолжаем заниматься. Мы добавляем новые песни по мере продвижения. Так что это было очень увлекательно.



Мы постоянно работаем в джем-руме за кулисами и добавляем в сет-лист новые песни, которые, возможно, ребята не играли уже 10 или 15 лет. Так что для них это тоже своего рода опыт, они заново разучивают некоторые композиции, которые, возможно, не играли никогда или в последние годы. Пока что мы сконцентрировались на этой работе, и мы добавили довольно много песен с того момента, когда я пришёл в группу. Так что это было очень интересно, а также весьма вдохновляюще и познавательно. Я получил более полное представление о бэк-каталоге, о различных видах песен, которые они исполняли ранее. Конечно, я слушал альбомы раньше, но я не изучал песни в деталях».







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