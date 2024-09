сегодня



Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось третьего сентября в Credit Union 1 Amphitheatre, Tinley Park, Illinois, доступно для просмотра ниже:



01. The Sick, The Dying… And The Dead!

02. Dread And The Fugitive Mind

03. Angry Again

04. Washington Is Next!

05. She-Wolf

06. Hangar 18

07. Countdown To Extinction

08. Liar

09. Sweating Bullets

10. Skin O' My Teeth

11. Trust

12. Tornado Of Souls

13. We'll Be Back

14. Symphony Of Destruction

15. Mechanix

16. Peace Sells



Encore:



17. Holy Wars... The Punishment Due







