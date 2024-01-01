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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Megadeth

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6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

21 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI

20 авг 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»

16 авг 2024 : 		 MEGADETH о туре

14 авг 2024 : 		 За кулисами MEGADETH

13 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»

12 авг 2024 : 		 MEGADETH сыграли Liar

11 авг 2024 : 		 По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?

6 авг 2024 : 		 Уши от MEGADETH

4 авг 2024 : 		 MEGADETH открыли тур

21 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего

13 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»

9 июл 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»

4 июл 2024 : 		 MEGADETH в Испании

3 июл 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»

30 июн 2024 : 		 MEGADETH в Германии

28 июн 2024 : 		 Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»

27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH
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Видео с выступления MEGADETH



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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось третьего сентября в Credit Union 1 Amphitheatre, Tinley Park, Illinois, доступно для просмотра ниже:

01. The Sick, The Dying… And The Dead!
02. Dread And The Fugitive Mind
03. Angry Again
04. Washington Is Next!
05. She-Wolf
06. Hangar 18
07. Countdown To Extinction
08. Liar
09. Sweating Bullets
10. Skin O' My Teeth
11. Trust
12. Tornado Of Souls
13. We'll Be Back
14. Symphony Of Destruction
15. Mechanix
16. Peace Sells

Encore:

17. Holy Wars... The Punishment Due




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