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DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH



По сообщению поклонников на Reddit, Dave Mustaine в новом выпуске почтовой расслыки для членов официального фан-клуба MEGADETH Cyber Army сообщил, что "отправился в студию вместе с продюсером Chris'ом Rakestraw и планирует за полгода сочинить и записать новую пластинку". Остальные участники группы пока "отправляют свои идеи из дома, а позднее они все также приедут в студию к Dave'y".







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