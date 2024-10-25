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Megadeth

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DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»



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DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил пластинку Risk, которой в этом году исполнилось 25 лет:

«Мы в MEGADETH сочиняли эту пластинку в основном на репетициях, потом поехали в Нэшвилл и закончили её в студии, и не было времени, чтобы материал закипел, просочился и погрузился в нас.

Вот что я понял: если ты сам не являешься поклонником своей музыки, трудно убедить в её крутости кого-то другого. Я сейчас переслушиваю его, и он по-прежнему остаётся одной из величайших записей MEGADETH, хотя он и не похож на записи MEGADETH прошлого, предшествовавшие этому. Но у нас не было достаточно времени, чтобы позволить ему впитаться в нас. И вот мы уже в туре, играем эти песни, а в голове крутится: "О чёрт. Эти песни не так уж сильно нас цепляют". Нужно иметь время, чтобы проникнуться материалом...

Jeff Young очень верит в то, что мы — аналоговые существа, и поэтому цифровая музыка не находит в нас отклик и не остаётся с нами».

На вопрос о том, не хотел бы он вернуться и что-либо изменить в этом альбоме, если бы ему предоставили такую возможность, он ответил:

«Нет, потому что в этом случае нам пришлось бы начинать всё сначала. Пришлось бы вернуться в репетиционную комнату.

Вот в чём суть: наш менеджер в то время очень хотел, чтобы мы поглубже погрузились в материал, который можно крутить на радио, — этот подход очень хорошо сработал на "Cryptic Writings", потому что мы сказали: "Давайте сделаем третью часть пластинки... Мы должны заново переосмыслить группу, чтобы она была конкурентоспособна с теми, кто рядом с нами". В Америке есть радиоформат, который называется Active Rock radio, и сейчас такие группы, как DISTURBED, SHINEDOWN и GODSMACK в него хорошо вписываются, как и HALESTORM. И мы добились некоторого успеха в этом, выпустив "Symphony Of Destruction", "Sweating Bullets" и тому подобные вещи в начале 1990-х. А потом на "Cryptic" треть песен была для радио, треть — металл, треть — что-то ещё, и это сработало. Это был правильный подход. А во время работы над "Risk" нам уже начали настойчиво повторять: "Если немного такого материала хорошо зашло, то больше должно зайти лучше". И наше отношение было таким: "Когда мы приедем в Нэшвилл [чтобы записать альбом], мы выдавим из себя эти недостающие металлические вещи. Это будет просто. Никаких проблем". А на самом деле у нас ушло так много времени на создание других песен для альбома, что у нас же не осталось ни времени, ни настроя на создание тех металлических песен, которые должны были появиться на Risk, чтобы сбалансировать его. Так что альбом получился больше похожим на альбом, специально созданный для радио. И, признаться, была часть, которую мы не включили, на которую у нас просто не хватило времени, внимания и энергии. И эта часть, безусловно, на нашей совести. И я думаю, что это чему-то научило нас, и затем во время работы над "The World Needs A Hero" мы начали заново прокладывать курс корабля: нам должны были нравиться песни. Если песня нравится нам, то найдётся куча других таких же болванов, как мы, которым она тоже понравится. Так что давайте сосредоточимся на собственной аудитории вместо того чтобы пытаться привлечь племя, в котором мы не состоим и в которое нас, возможно, никогда не пригласят, давайте просто сделаем наше племя ещё сплочённее. Потому что в конечном итоге именно так развивались MEGADETH и трэш — наш жанр — именно так он и развивался».




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25 окт 2024
ChatGPT
вот блин да, прямо отдушина для тех, кто не любит классическое звучание Меги

было бы очень интересно, к чему бы музыкально пришла группа, если бы не отринула наработки Риска
Like!2
25 окт 2024
ChatGPT
ChatGPT, я как раз по риску рецу написал, проверьте уже её блин, пожалуйста
25 окт 2024
k
klim
> вот блин да

Опять ChatGPT глючит. OpenAI, пофиксите уже наконец
Like!1
25 окт 2024
olly71
* Мы тогда рискнули и .... проиграли * ( МАСТЕЙН ) ps хотя на мой взгляд три охрененные песни там есть .
25 окт 2024
R
Rutger
Не отказался бы сейчас от "радиоформатного" альбома уровня Каунтдауна, Криптика и Риска. Готов поменять его на 3-4 последних альбома (сделать вид, что их никогда не было).

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