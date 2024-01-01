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Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»



JAMES LOMENZO в интервью на Graspop Metal Meeting ответил на вопрос о том, нервничает ли он перед выходом на сцену:



«Не хочу вас разочаровывать, но нет, я не нервничаю. Мне нравится этим заниматься. Вам нравится смотреть шоу. Я люблю смотреть шоу. Так что я не представляю себе жизнь без выступлений. Забавно, что перед выходом на сцену я смотрю на неё, смотрю на людей, немного волнуюсь. Может быть, я немного нервничаю, но потом сразу же чувствую себя так же, как при виде красивого бассейна — он может быть холодным, но ты знаешь, что прыгнешь в него, и на мгновение у тебя возникает мысль: "Это не..." А потом ты садишься туда и думаешь: "Нет, это здорово"».



На вопрос о том, не скучает ли он по своей семье в турах, James ответил:



«Очень скучаю. Да. Но это составляющая часть работы. Все говорят: "Я хочу быть рок-звездой". А я не был уверен, хочу ли я быть рок-звездой, но я знаю, что хочу быть музыкантом. Чтобы быть музыкантом, нужно путешествовать, ездить туда, где люди хотят услышать музыку, и жить музыкой. Так что ты в некотором роде заключаешь сделку. Это обратная сторона вопроса. Но есть и плюс — это видеть людей в аудитории, которые ощущают, как музыка оживает. И мне выпала честь подарить им этот момент».







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