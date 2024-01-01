Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 72
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 26
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 20
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 19
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!» 15
*DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 146
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 72
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 26
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



25 дек 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»

24 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH

20 дек 2024 : 		 Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"

1 дек 2024 : 		 DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH

18 ноя 2024 : 		 Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»

15 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс

13 ноя 2024 : 		 JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH

12 ноя 2024 : 		 30 лет первому сайту MEGADETH

8 ноя 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»

29 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

27 окт 2024 : 		 AL PITRELLI о времени в MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

26 окт 2024 : 		 Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку

25 окт 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»

23 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

14 окт 2024 : 		 MEGADETH на Graspop

22 сен 2024 : 		 У гитариста MEGADETH много риффов и идей

19 сен 2024 : 		 Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS

10 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»

6 сен 2024 : 		 Видео с выступления MEGADETH

6 сен 2024 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH

1 сен 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH любит йогу

31 авг 2024 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»

27 авг 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»

26 авг 2024 : 		 MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"

22 авг 2024 : 		 Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»



zoom
Teemu Mäntysaari в недавнем интервью Megadeth Digital рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«На данный момент я ощущаю себя очень хорошо. Да, мы работаем удаленно. Так, Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] находится в студии в Нэшвилле, а я работаю из дома, а теперь и из отпуска, где мы находимся с семьей. Но я работаю понемногу каждый день. Только сегодня я работал над некоторыми идеями для соло, и [я] каждый день разговариваю с Dave'ом по телефону, провожу Zoom-встречи и обмениваюсь идеями. Так что прогресс есть каждый день, что очень приятно. Я чувствую себя очень уверенным в отношении альбома. У нас уже накопилось столько хороших идей. Полагаю, он будет отличным».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 199

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом