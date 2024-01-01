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Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»



Teemu Mäntysaari в недавнем интервью Megadeth Digital рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«На данный момент я ощущаю себя очень хорошо. Да, мы работаем удаленно. Так, Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] находится в студии в Нэшвилле, а я работаю из дома, а теперь и из отпуска, где мы находимся с семьей. Но я работаю понемногу каждый день. Только сегодня я работал над некоторыми идеями для соло, и [я] каждый день разговариваю с Dave'ом по телефону, провожу Zoom-встречи и обмениваюсь идеями. Так что прогресс есть каждый день, что очень приятно. Я чувствую себя очень уверенным в отношении альбома. У нас уже накопилось столько хороших идей. Полагаю, он будет отличным».





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