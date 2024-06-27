Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 129
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 64
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 26
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания 16
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 129
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 64
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



27 июн 2024 : 		 MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'

26 июн 2024 : 		 MEGADETH активно работают над новой музыкой

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

24 июн 2024 : 		 Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»

20 июн 2024 : 		 Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?

17 июн 2024 : 		 VIP от MEGADETH

14 июн 2024 : 		 MEGADETH в Бухаресте

13 июн 2024 : 		 Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»

10 июн 2024 : 		 MEGADETH в Швеции

29 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»

29 май 2024 : 		 MEGADETH в Аргентине

22 май 2024 : 		 MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона

21 май 2024 : 		 Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»

15 май 2024 : 		 MEGADETH в Парагвае

7 май 2024 : 		 Лидер MEGADETH о будущем металла

5 май 2024 : 		 MEGADETH в Сальвадоре

2 май 2024 : 		 MEGADETH в Мексике

30 апр 2024 : 		 MEGADETH посетили обсерваторию

29 апр 2024 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

24 апр 2024 : 		 MEGADETH в Колумбии

23 апр 2024 : 		 Drum-cam от MEGADETH

22 апр 2024 : 		 MEGADETH в Перу

18 апр 2024 : 		 MEGADETH в акустике

17 апр 2024 : 		 MEGADETH о концертах в Аргентине

16 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о новом гитаристе: «Его правая рука творит чудеса»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'



zoom
MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair' на выступлении в Turbinenhalle, Oberhausen, Germany — видео доступно ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 июн 2024
father
О, крутой трек. Мне кажется, они с Ломенцо его и играли в последний раз.

просмотров: 204

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом