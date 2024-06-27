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MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'



MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair' на выступлении в Turbinenhalle, Oberhausen, Germany — видео доступно ниже.







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