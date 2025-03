2 мар 2025



Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»



David Ellefson рассказал о предстоящем документальном фильме о Нике Менце «This Was My Life: Nick Menza's Metal Memories With Megadeth And Beyond», сопродюсером которого он выступил. На вопрос о том, будет ли лидер MEGADETH Dave Mustaine представлен в фильме в негативном свете или же это честное отображение того, как всё происходило во время работы Менцы в группе, он ответил:



«Я думаю, что всё будет по справедливости, и я приложил все усилия, чтобы о Dave сложилось правильное впечатление. Он пользуется большим уважением. На самом деле Ник всё верно сказал о нём в своей книге [«Megalife: The Autobiography Of Nick Menza»] — я читал его книгу. Я был первым, у кого брали интервью для его книги. И я нервничал по этому поводу, потому что в то время я был участником MEGADETH, и я не хотел, чтобы в книге была какая-нибудь фигня... Я считаю, что всё честно. В ней нет абсолютно ничего клеветнического по отношению к Dave. Я убедился в этом, потому что Dave был моим партнёром в то время.



У нас с Dave'ом всегда была поговорка: "хвалишь на публике, критикуешь наедине". А с Интернетом люди, похоже, внезапно забыли об этом, они просто заходят в Интернет и говорят обо всех гадости. И это не круто, совсем не круто. Я заметил в книге Ника, что он расстраивался из-за чего-то, а потом говорил: "Я понял, что должен исправиться", или: "Я понял, что был неправ в этом", или: "Я понял, что это группа Дэйва". Ник говорил мне это. Он садился в машину, мы ехали в аэропорт или ещё куда-нибудь, или путешествовали, и он говорил: "Я разговаривал с отцом", потому что отец Ника — Дон Менца [американский джазовый саксофонист], он чертовски крут в своём жанре — и Дон всегда говорил: "Чёрт побери. Это группа Дэйва. Делайте всё так, как он хочет". Потому что Дон работал с очень крутыми музыкантами — Бадди Ричем, Луи Беллсоном. Он много работал в студии с великими, играл на пластинках TOTO. Он играл на записях Мадонны, Дон — крутой. Так что Дон знал: когда тебя нанимают, ты одеваешься, приходишь, замолкаешь, играешь свою роль, понимаете, о чём я? Получи свой чек, иди домой и не создавай проблем. Думаю, Дон был так же строг к Нику, как и все остальные».



David также рассказал о том, что в некоторых группах всё делится поровну, независимо от того, что некоторые участники никогда не сочиняют тексты или мелодии, а в других есть один или два основных автора песен, которые получают львиную долю гонораров:



«Быть участником рок-группы сложно, но успех состава "Rust In Peace" заключался в том, что мы действительно пытались работать над пластинкой командой, всей группой, а это значит, что мы пытались работать вместе, но у каждого была своя роль.



Однажды мы с [тогдашним менеджером MEGADETH] Роном Лаффитом заговорили о сочинении песен, потому что сочинение песен, их издание и распределение денег — это верный способ заставить группу либо сплотиться, либо распасться. Geddy Lee из RUSH очень открыто говорит об этом: "В какой-то момент мы решили, что нужно разделить деньги на три части". И все споры закончились. И это всегда было проблемой в MEGADETH. Дэйв с самого начала установил свои правила, и причина этого, вероятно, в его взаимоотношениях с METALLICA и в его песнях. И я читал это в его книге, он сказал, что эти песни для него значат всё, и он их защищает. Так что в какой-то момент этот спор вы проиграете. И у нас было бы много разговоров на эту тему. На альбоме MEGADETH 1994 года "Youthanasia" мы пошли на это — на самом деле это была идея Ника, он сказал: "Давайте заранее определим, сколько каждый получит". Таким образом, когда мы начнём собираться каждый день, будет использована лучшая идея того, кто её предложил в тот день, и тогда не будет разговоров из серии: "Он заработает больше денег, чем я" или "Почему у него больше песен на альбоме, чем у меня?" Просто если окажется, что все лучшие идеи — песни Dave и Marty, то какая разница — по крайней мере, мы с Ником тоже получим деньги. И это оказалось, как мне кажется, довольно справедливым решением. Так что это была идея Ника. Это сработало только на одном альбоме, после чего Дэйв больше не захотел так делать. Но это был отличный альбом и один из самых уважаемых, особенно на международном уровне, один из величайших альбомов MEGADETH, потому что в нём ощущается дух группы; в нём чувствуется работа команды.



Я помню, как [продюсер] Майк Клинк сказал мне, что он говорил это ребятам из GUNS N' ROSES, когда они записывали "Appetite For Destruction": "Впереди долгий путь. Если вы добьётесь хоть какого-то успеха, а это ещё предстоит выяснить, то вам предстоит провести много лет на передовой. Вы должны разделить всё поровну, иначе вам не выжить". И это сказал продюсер.



Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше, по крайней мере, в начале. А потом, как это часто бывает, один или два человека пытаются захватить всё остальное и присвоить себе, и тогда группы распадаются. Так что нечасто можно увидеть группу — RUSH одна из немногих, в которой они каким-то образом сохранили дружбу и решили все финансовые вопросы, при этом не пострадало творчество. И такое случается нечасто. Мы опробовали все варианты, будучи трезвыми и не только».







