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*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
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Megadeth

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Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»



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DIRK VERBEUREN в интервью Look Mag подтвердил, что уже начата работа над новым материалом:

«Я очень этим доволен. Мне очень хочется повторить это ещё раз. Было очень интересно создавать "The Sick, The Dying... And The Dead!". Неважно, когда выйдет новый альбом, я всегда буду рядом. Я рад начать работать с Teemu [Mäntysaari, новым гитаристом MEGADETH], который присоединился к группе. Думаю, он привнесёт много крутого. И, конечно же, ещё с James'ом [LoMenzo, басистом MEGADETH], который является потрясающим басистом с большой историей. Он уже участвовал в записи нескольких альбомов MEGADETH, так что он прекрасно знает, как звучат MEGADETH. Так что с этими двумя парнями будет очень круто. И, конечно, очень круто собраться с Dave'ом и посмотреть, что мы сможем придумать!»

На вопрос, правда ли, что у Dave'а есть коробочка с риффами 1980-х годов, к которым он иногда возвращается во время работы над новой музыкой, Dirk ответил:

«Да, есть. У него есть папка, в которой хранится всё, что он когда-либо записывал. Он сидел в 1984 году, возможно, на диване в своей квартире и думал: "О, это классный рифф. Я запишу его". У него огромная коллекция материалов, и мы просматривали их во время записи и использовали некоторые из них. Например, некоторые риффы в "We'll Be Back", которая является первым синглом из "The Sick, The Dying... And The Dead!", уходит корнями в 1980-е. Так что да, это довольно забавно!»

Более подробное интервью можно прочитать здесь.




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