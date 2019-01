сегодня



METALLICA исполняет песню SOUNDGARDEN



Профессиональное видео исполнения группой METALLICA кавер-версии композиции SOUNDGARDEN "All Your Lies" на трибьют-концерте Крису Корнеллу, который состоялся 16 января в Лос-Анджелесе, доступно ниже. Помимо этого трека, группа исполнила ещё одну песню бывшей группы Криса — "Head Injury", а также два собственных номера: "For Whom The Bell Tolls" и "Master Of Puppets".



















