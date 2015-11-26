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Концертное видео METALLICA



"Sad But True" (Copenhagen, Denmark - August 10, 1991), , фрагмент нового релиза Live at Gentofte Stadion DVD METALLICA, который войдёт в лимитированный бокс-сет одноименного альбома, выходящего десятого сентября на Blackened Recordings, доступен ниже.

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