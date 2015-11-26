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*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 44
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
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Metallica

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2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

25 июн 2021 : 		 Фотокнига METALLICA выйдет осенью

22 июн 2021 : 		 Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью

17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA

12 июн 2021 : 		 METALLICA подают в суд на страховщиков

26 май 2021 : 		 METALLICA намекает

26 май 2021 : 		 Видео полного выступления METALLICA

21 май 2021 : 		 METALLICA онлайн!

19 май 2021 : 		 Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA: «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»

9 май 2021 : 		 Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19

6 май 2021 : 		 Нашивки METALLICA выйдут весной

21 апр 2021 : 		 Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»

18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион

13 апр 2021 : 		 Гитарист METALLICA работает!

12 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA продана!

12 апр 2021 : 		 Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»

6 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу

29 мар 2021 : 		 ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн
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Концертное видео METALLICA



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"Sad But True" (Copenhagen, Denmark - August 10, 1991), , фрагмент нового релиза Live at Gentofte Stadion DVD METALLICA, который войдёт в лимитированный бокс-сет одноименного альбома, выходящего десятого сентября на Blackened Recordings, доступен ниже.

METALLICA Streaming



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