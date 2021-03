сегодня



«Перформанс-коуч» METALLICA : «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»



«Перформанс-коуч» METALLICA Phil Towle, бывший психотерапевт, которого привлекли в январе 2001 года, чтобы помочь James'y Hetfield'y, Kirk'y Hammett'y и Lars'y Ulrich'y восстановить отношения с Jason'ом Newsted'ом, рассказал подкасту "...And Podcast For All!" о решении басиста покинуть группу 20 лет назад. На вопрос о том, считает ли он, что Jason «действительно хотел уйти» из METALLICA или «просто хотел шокировать» других участников «настолько, чтобы они либо изменили своё отношение, либо стали умолять его остаться», Таул ответил:



«Вы когда-нибудь ссорились со своей женой? Когда мы ссоримся с нашими супругами или с близкими, или с хорошими друзьями, или с кем угодно, это тяжело. Легко накапливать враждебность и обиду, когда ты чувствуешь себя некомфортно. И я думаю, что Jason — эта информация получена из вторых рук — но я думаю, что если вспомнить репутацию [покойного басиста METALLICA] Клиффа [Бёртона] и того, что Клифф ушёл так трагично, и что Джейсон настолько очень быстро был взят на замену Клиффа, в итоге он стал тем, кого парни назвали бы "мальчиком на побегушках". Он стал тем, на кого вылилась эта нездоровая скорбь. И Jason, потому что он был — как и любой другой — благодарен за то, что являлся частью группы, никогда не чувствовал, что у него получится. Он был измучен до такой степени, что я думаю, что всё пошло наперекосяк, потому что ему всё это надоело. И когда нам что-то надоело, нам трудно подойти к кому-то и сказать: "Мы можем сесть и поговорить об этом?" Нет. Это всё будет из серии: "Пошёл ты". Это если быть рассудительным... Обычно получается так: "Это меня бесит". Так что приходится проходить через это. И так как это было ошеломляюще, потому что у группы были определённые обиды, — у остальных были обиды — это накопительный эффект. И тот факт, что они никогда не высказывались — об этом мог бы сказать Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] — никогда не находилось время, чтобы высказаться по поводу проблем, в которые они все были вовлечены, а потом всё выливается в некое подобие взрыва. После чего остаётся только собирать кусочки.



Я не думаю, что [Jason] хотел покинуть группу. Я думаю, он хотел оставить ту реальность, которая существовала. И это был единственный способ, при помощи которого он мог начать что-то с этим делать. И это спровоцировало целую череду событий. Это способствовало тому, что James [Hetfield, фронтмен METALLICA] спустя несколько месяцев попал в реабилитационный центр. Это не было доказанным фактом, но если посмотреть на важнейшие события жизни METALLICA, можно увидеть, что они обманывали друг друга в интервью для журнала Playboy, а через месяц или два — где-то в январе 2001 года, я думаю, заметна такая неприязнь, что Jason действует наперекор. Он — явно пациент, которому требуется терапия, поэтому он ведёт себя именно так. А потом началась схватка».













