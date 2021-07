3 июл 2021



О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"



Сопродюсер документального фильма METALLICA "Some Kind Of Monster" Joe Berlinger в рамках одного из интервью рассказал об этой работе:



«По-моему, мы начали этот проект в начале 2001 года. И вот, два с половиной года спустя, — в сентябре 2003 года — это был реально первый раз, когда мы его показывали, если не считать того, когда мы показали его James'у [Hetfield'у, фронтмену METALLICA], и эту сцену вы видите в фильме, где мы показали ему отснятый материал и провели беседу, дав понять: "Мы должны сделать это по-своему, или нам тоже нужно уйти. Но если вы хотите сделать это по-нашему и просто позволить нам снять фильм, мы с удовольствием это сделаем". И он согласился. И вот прошло полтора года. У нас есть черновой вариант фильма. На дворе сентябрь 2003 года. Через пару недель заканчивается срок представления черновой версии фильма на кинофестиваль "Sundance", потому что фестиваль состоится в январе 2004 года. Итак, сентябрь 2003 года, и мы находимся на ранчо Джорджа Лукаса Skywalker в северной Калифорнии, потому что Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] хороший друг Джорджа Лукаса и нам нужен был зал для показа. И тут собрались все — группа и все менеджеры. И мы с Брюсом очень нервничаем, потому что они ещё ничего не видели, а в фильме есть какая-то неприкрытая честность.



У нас идёт показ, каждый участник группы находится в своём углу этого большого зала, а менеджеры сидят сзади, прижавшись друг к другу. Это более длинная версия фильма. В конечном варианте фильм длился, я думаю, где-то два часа и 20 минут. А там был черновой монтаж продолжительностью три часа пятнадцать минут, потому что мы хотели, чтобы было всё. Мы знали, что нам нужно ещё кое-что отредактировать, но мы хотели знать, не вызовут ли какие-нибудь сцены у ребят недовольства. По сути мы хотели получить их благословение, а это очень опасное для режиссёра состояние.



Итак, фильм запущен. Показ длился три часа с лишним. И за всё это время не было слышно ни звука — ни смеха, ни момента признания — только гробовая тишина. И это было не очень приятно.



Мы договорились, что после этого мы все поедем обратно в штаб-квартиру METALLICA в Сан-Рафаэль, что примерно в получасе езды от того места, где мы находились. И Lars посмотрел на меня, похлопал меня по спине и просто покачал головой. James посмотрел на меня — вот таким взглядом — и вышел. Руководство выглядело немного нервным.



По дороге в их штаб-квартиру, чтобы поговорить о фильме, мы с Брюсом пересказываем себе самые худшие заметки, которые когда-либо получали от руководителей сети, потому что мы чувствуем: "Боже мой. Всё будет плохо". И конечно, мы сидели за столом несколько часов. "Вы не можете рассказать нашим фанатам, что мы заплатили [тогда еще новому басисту METALLICA] Rob'у Trujillo миллион баксов". Мы не можем показать, как Lars продаёт на аукционе своё искусство. Они не поймут". "Мы не можем показать это. Мы не можем этого сделать". И весь фильм просто рушился на наших глазах, многие люди высказывали свои опасения. Кроме Lars'a — я имею в виду, Lars был единственным парнем, который довольно спокойно относился ко всему этому. И я не помню точно, что я сказал, или это сказал Брюс, но мы очень хорошо защищались; у нас был ответ на всё, почему та или иная сцена так важна в фильме. И в какой-то момент я случайно взглянул на James'a Hetfield'a, но оказалось, что я посмотрел именно в тот момент, который был очень важен, так как я увидел, как на него снизошло озарение. Он поднялся со стула, встал — и это после нескольких часов разговора — и сказал: "Слушайте, на это больно смотреть. Но вы, ребята, сделали именно то, что обещали. Это честный, сырой, правдивый портрет того, через что мы прошли. Я не уверен, что когда-нибудь захочу посмотреть его снова, но либо мы относимся к этому фильму, как к "Cocksucker Blues" [неизданный документальный фильм, повествующий об американском турне THE ROLLING STONES 1972 года], запираем его в ящик, и никто его не увидит, либо мы позволим этим ребятам сделать фильм, который они хотят сделать. Мы не можем сидеть здесь и указывать им, какие сцены вырезать, вставлять, убирать или что-то ещё. Пусть они снимают тот фильм, который хотят снять. И меня это устраивает". И он вышел из комнаты. А Lars посмотрел на меня и сказал: "Хорошая работа"; он дал мне куда большее подтверждение своим взглядом, как бы говоря: "Ты снял свой лучший фильм". И Kirk [Hammett, гитара], который немного нервничал по этому поводу, тоже был согласен. И я полагаю, что руководство также нервничало по этому поводу, но убедилось в силе фильма.



От разговора, в котором буквально каждая сцена должна была быть либо изменена, либо отправлена на доработку, до "Знаете что? Мы не будем просить ни о каких изменениях. Делайте фильм, который вы хотите снять, и мы будем им довольны". И они потребовали ноль изменений.



Так что в "Metallica: Some Kind Of Monster" нет ничего такого, чего мы не хотели бы видеть в фильме, как нет ничего, что было бы убрано из фильма по их просьбе. Это действительно наш фильм. И это был волшебный момент, когда мы прошли полный круг, и James осознал: "Давайте выпустим его таким"».

























