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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 46
*Новое видео SUFFOCATION 30
*Новое видео DRAGONFORCE 27
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 27
[= ||| все новости группы



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Metallica

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20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о популярности группы: «Мы и мечтать об этом не могли»

4 сен 2023 : 		 Две полоски вокалиста METALLICA

4 сен 2023 : 		 LARS ULRICH из METALLICA рассказал о барабанщике, которого он слушает сейчас

3 сен 2023 : 		 Новый миллиард METALLICA

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2023 : 		 LARS ULRICH объяснил, почему на концертах METALLICA четыре барабанных установки

21 авг 2023 : 		 KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Клиффом

19 авг 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о документальном фильме о группе: «Открытость всегда была для нас очень важным моментом»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 авг 2023 : 		 METALLICA направила 200 000 на ликвидацию последствий пожаров на Гавайи
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|||| 19 сен 2023

Новый сингл METALLICA



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METALLICA выпустила цифровой сингл "Too Far Gone? (Live From MetLife Stadium, East Rutherford, NJ - August 6, 2023)".




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