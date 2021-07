сегодня



METALLICA отметит 40-летие двумя концертами



METALLICA объявила подробности масштабного празднования своего 40-летия: Группа отметит это событие, пригласив всю семью METALLICA в свой родной город Сан-Франциско на два уникальных концерта с двумя разными сет-листами 17 и 19 декабря в Chase Center. Билеты на эти концерты будут доступны только зарегистрированным членам фан-клуба METALLICA "Fifth Member".



«Как ни трудно в это поверить, но в октябре этого года группе исполнится 4-0 лет. Это дикая вещь, которую мы не можем осознать... Кажется, что только вчера мы выходили на сцену, играя наше первое шоу в Radio City в Анахайме, Калифорния, весной 1982 года! Ладно, честно говоря, может быть, это было и не вчера; так много всего произошло с тех пор, как Lars [Ulrich] и James [Hetfield] собрались вместе осенью 81-го... Почти 2000 концертов на семи континентах, умопомрачительные успехи и сумасшедшие приключения на бездорожье. Это была сумасшедшая поездка, и хотя большую часть времени нам кажется, что мы только начали, мы рады отпраздновать с вами прошедшие четыре десятилетия. Что может быть лучше для того, чтобы отметить это событие, чем пригласить всю семью METALLICA присоединиться к нам в нашем родном городе Сан-Франциско, штат Калифорния, где мы дадим два отдельных концерта в Chase Center 17 и 19 декабря только для Fifth Members!!!



Мы были в полном восторге от любви, поддержки и преданности, которые обрушились на нас во время концертов "S&M²", когда фанаты из более чем 60 стран мира приехали в Город у залива на выходные в сентябре 2019 года. Вы, ребята, полностью захватили Сан-Франциско, и невероятно приятные вибрации и чувство семьи вдохновили нас пригласить всех вас вернуться! Помимо двух концертов в Chase Center мы организуем другие мероприятия с живой музыкой и комедийными сценами, дегустацией виски Blackened и многим другим по всему городу в течение долгих четырёхдневных праздничных выходных, начиная с четверга, 16 декабря. Подробности и информация о продаже билетов на эти мероприятия будут объявлены по мере их подтверждения.



Итак... Мы уверены, что вы хотите знать, как получить билеты, не так ли? Билеты будут доступны только зарегистрированным членам Fifth Members, и в попытке сделать это максимально справедливым для каждого участника, который хотел бы посетить мероприятие, им предлагается принять участие в конкурсе на получение кода бронирования, который гарантирует возможность приобрести билеты в закрытой для публики частной продаже. Победители конкурса будут выбраны случайным образом и получат по электронной почте дополнительную информацию и инструкции по покупке билетов.



Победители смогут выбрать билеты на два дня, чтобы попасть на оба концерта METALLICA в Chase Center, или билеты на один день на шоу 17 или 19 декабря. Также будут доступны туристические пакеты, включающие билеты и проживание в отеле, предоставленные MetallicaTravel.com. Все участники могут приобрести не более двух билетов на шоу или одного пакета гостиница/билеты (варианты пакетов включают два или четыре билета).



В ближайшие месяцы мы расскажем вам о многом другом, а пока надеемся, что вы откроете календари и запланируете провести с нами незабываемые длинные выходные в Сан-Франциско.



Несколько слов о COVID-19: мы не знаем, какими будут местные постановления относительно вакцины и/или статуса тестирования в декабре 2021 года. Поскольку эти правила и рекомендации постоянно меняются, мы сообщим об этом на сайте Metallica.com и разошлём всем покупателям билетов за 30 дней до начала концерта информацию о том, что потребуется, если потребуется, для прохода на концерт. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем вам пройти полную вакцинацию до начала концерта, так как это будет лучшим способом обеспечить безопасность и здоровье всех и сохранить шоу в будущем! За дополнительной информацией или для записи на приём посетите сайт Vaccines.gov. Наши друзья за пределами США должны проконсультироваться в местной клинике или на официальном сайте.



Оставайтесь в безопасности, и мы увидимся с вами в декабре в Сан-Франциско!»







просмотров: 210