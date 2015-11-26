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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшихся тридцатого ноября в Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, Utah и второго декабря в Spokane Arena, Spokane, Washington, доступно для просмотра ниже.



















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