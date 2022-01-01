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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 мая в Бостоне, доступно ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash

02. Ride the Lightning

03. The Memory Remains

04. Seek & Destroy

05. Holier Than Thou

06. One

07. Sad but True

08. Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

09. Wherever I May Roam

10. For Whom the Bell Tolls

11. Creeping Death

12. Fade to Black

13. Master of Puppets



Encore:



14. Battery

15. Nothing Else Matters (Kirk messed up intro)

16. Enter Sandman 03. The Memory Remains04. Seek & Destroy05. Holier Than Thou06. One07. Sad but True08. Whiskey in the Jar ([traditional] cover)09. Wherever I May Roam10. For Whom the Bell Tolls11. Creeping Death12. Fade to Black13. Master of PuppetsEncore:14. Battery15. Nothing Else Matters (Kirk messed up intro)16. Enter Sandman







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