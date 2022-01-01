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*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 мая в Бостоне, доступно ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash
02. Ride the Lightning
03. The Memory Remains
04. Seek & Destroy
05. Holier Than Thou
06. One
07. Sad but True
08. Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
09. Wherever I May Roam
10. For Whom the Bell Tolls
11. Creeping Death
12. Fade to Black
13. Master of Puppets

Encore:

14. Battery
15. Nothing Else Matters (Kirk messed up intro)
16. Enter Sandman




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