28 июн 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Copenhell, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

Bleeding Me

Sad but True

Dirty Window

Welcome Home (Sanitarium)

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Damage, Inc.

One

Encore:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets (First time as a show closer since November 16, 1997)







