сегодня



Бывший психотерапевт METALLICA : «Они очень преданы своим фанатам!»



Фил Таул, бывший психотерапевт METALLICA, который был привлечён в январе 2001 года, чтобы помочь James'у Hetfield'у, Kirk'у Hammett'у и Lars'у Ulrich'у восстановить отношения с Jason'ом Newsted'ом, в интервью "Speak N' Destroy" ответил на вопрос о том, что обычно говорят ему фанаты группы, когда подходят к нему, узнав его на публике:



«Это трудно передать. Людей, которые не подходят ко мне, которые злятся на то, как я выгляжу в фильме, наверное, много. На моей памяти никто меня напрямую не оскорблял. Но люди, которые задают вопросы, в основном говорят, что благодарят меня за участие в процессе.



Я так глубоко люблю и уважаю группу, ребят и их семьи. Я имею в виду, что они просто удивительные люди — такие же замечательные и прекрасные, какими вы их себе представляете, со своими собственными характерами. Поэтому я очень люблю их, их семьи и всё такое. Так что воспоминания об этом событии, когда кто-то спрашивает меня, я знаю, насколько это важно для фанатов, которые настолько преданы, потому что они были потрясены METALLICA. Просто быть на концерте, смотреть на сцену и видеть, как люди отвечают им, это своего рода влюблённая преданность, которая не... Как бы это сказать? Иногда вы видите, что такая толпа способна быть благодарной за свою способность злиться или способность просто сказать: "К чёрту". Что угодно. И я это понимаю. Но есть некое любовное восхищение ими. Это только усиливает силу любви и то, насколько это важно.



Видеть их в конце концерта, обнимающих друг друга, — вот что главное. И фанаты это чувствуют. Музыка продолжает жить благодаря отношениям между фанатами и страсти к тому, что METALLICA делает с ними и для них, а METALLICA ценит фанатов. Они очень преданы своим поклонникам; они искренне заботятся о своих поклонниках. И именно такие вещи встают передо мной, когда кто-то обращается ко мне. Это что-то вроде: "Для меня большая честь, что вы подошли ко мне, чтобы поблагодарить за участие в реконструкции отношений с людьми, которые изменили мир". Они дали многим людям отдушину, дали выход их гневу и разочарованию, но они также распространили любовь».







</div>





</div>





+1 -0



просмотров: 419

