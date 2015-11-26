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Metallica

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18 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

16 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

10 окт 2018 : 		 Группа METALLICA опубликовала редкое концертное видео

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25 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2018 : 		 METALLICA приедет в Россию летом

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19 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

17 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2018 : 		 Редкое видео METALLICA 1989 года

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12 сен 2018 : 		 METALLICA впервые за 7 лет сыграла "No Leaf Clover"

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5 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Новый релиз METALLICA выйдет зимой



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Группа METALLICA открыла предзаказ на лимитированную виниловую версию записи акустического концерта "Helping Hands… Live & Acoustic At The Masonic". который состоялся третьего сентября. Сведение материала проводил Greg Fidelman, а мастеринг под винил сделал Reuben Cohen из Bernie Grundman Mastering, Часть вырученных от продажи средств будет направлена в адрес All Within My Hands Foundation. Выход винила намечен на первое февраля.

Трек-лист:

Disc One / Side A

01. Disposable Heroes

02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)

03. The Unforgiven


Disc One / Side B

01. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)

02. Turn the Page (Bob Seger cover)


Disc Two / Side C

01. Bleeding Me

02. Veteran of the Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)

03. Nothing Else Matters


Disc Two / Side D

01. All Within My Hands

02. Enter Sandman

03. The Four Horsemen

04. Hardwired



METALLICA To Release






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