Новый релиз METALLICA выйдет зимой

Группа METALLICA открыла предзаказ на лимитированную виниловую версию записи акустического концерта "Helping Hands… Live & Acoustic At The Masonic". который состоялся третьего сентября. Сведение материала проводил Greg Fidelman, а мастеринг под винил сделал Reuben Cohen из Bernie Grundman Mastering, Часть вырученных от продажи средств будет направлена в адрес All Within My Hands Foundation. Выход винила намечен на первое февраля.
Трек-лист:
Disc One / Side A
01. Disposable Heroes
02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)
03. The Unforgiven
Disc One / Side B
01. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)
02. Turn the Page (Bob Seger cover)
Disc Two / Side C
01. Bleeding Me
02. Veteran of the Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)
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