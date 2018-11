сегодня



Новый релиз METALLICA выйдет зимой



Группа METALLICA открыла предзаказ на лимитированную виниловую версию записи акустического концерта "Helping Hands… Live & Acoustic At The Masonic". который состоялся третьего сентября. Сведение материала проводил Greg Fidelman, а мастеринг под винил сделал Reuben Cohen из Bernie Grundman Mastering, Часть вырученных от продажи средств будет направлена в адрес All Within My Hands Foundation. Выход винила намечен на первое февраля.



Трек-лист:



Disc One / Side A



01. Disposable Heroes



02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)



03. The Unforgiven





Disc One / Side B



01. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)



02. Turn the Page (Bob Seger cover)





Disc Two / Side C



01. Bleeding Me



02. Veteran of the Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)



03. Nothing Else Matters





Disc Two / Side D



01. All Within My Hands



02. Enter Sandman



03. The Four Horsemen



04. Hardwired



















