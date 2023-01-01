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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках первого визита в Саудовскую Аравию 14 декабря, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Wherever I May Roam

04. The Memory Remains

05. Lux Æterna

06. Too Far Gone?

07. Fade To Black

08. Fuel

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Unforgiven

13. Seek & Destroy

14. One

15. Master Of Puppets

16. Enter Sandman 13. Seek & Destroy14. One15. Master Of Puppets16. Enter Sandman









pic.twitter.com/GDRWXMxfUH #Metallica 's setlist on their first Saudi Arabia show on Dec. 14, 2023. #Soundstorm23









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