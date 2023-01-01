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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках первого визита в Саудовскую Аравию 14 декабря, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Wherever I May Roam
04. The Memory Remains
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone?
07. Fade To Black
08. Fuel
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Unforgiven
13. Seek & Destroy
14. One
15. Master Of Puppets
16. Enter Sandman

#Metallica's setlist on their first Saudi Arabia show on Dec. 14, 2023.#Soundstorm23pic.twitter.com/GDRWXMxfUH








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