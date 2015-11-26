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Участники METALLICA исполнили кавер CELTIC FROST



Во время выступления METALLICA, состоявшемся 10 мая в Цюрихе, Швейцария, на стадионе Letzigrund, Robert Trujillo и Kirk Hammett исполнили кавер-версию песни CELTIC FROST "The Usurper". Фэн-видео доступно ниже.



















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