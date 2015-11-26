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Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA



27-минутный ролик, рассказывающий о коллекции машин вокалиста METALLICA James'a Hetfield'a, которую он пожертвовал Petersen Automotive Museum, Los Angeles, доступен ниже.



















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