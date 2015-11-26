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Metallica

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Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в недавнем интервью сказал, что, на его взгляд, пройдёт ещё не меньше года, когда вернутся стадионные концерты:

«Так как, к сожалению, нам приходится приспосабливаться, последнее, что случится — большие концерты, на которых будут 20 000 человек на арене, и 50 000 человек на стадионе». По словам Lars'a, вернуть спорт проще, потому что там "куда больше порядка, чем на аншлаговом концерте".

«Хорошие новости в плане концертов, что когда METALLICA и другие группы, такие как METALLICA, снова будут играть на большой арене или стадионах, это все будет означать, что COVID, в той форме какой мы сейчас его знаем, побежден».

Хотя концерт METALLICA, который был предварительно записан и показан в более чем 300 открытых театрах в Канаде и США в августе, был «успешным», Lars не видит повода, который позволил бы ему и товарищам по группе продолжать всё это делать бесконечно.

«Я не знаю, куда это всё заведёт, но полагаю, что это, скорее, разовое мероприятие. Я не считаю, что это из тех событий, которые можно устраивать слишком часто. Коэффициент выгорания слишком велик».

Ulrich заметил, что концерты будут возвращаться «медленно», возможно, быстрее, если вакцина будет доступна для широкой публики:

«Что мы знаем сейчас по сравнению с тем, что было три месяца назад, шесть месяцев назад, так это то, что ожидание, к сожалению, будет продолжаться долго. Я бы сказал... Третий квартал, осень следующего года, это то, на что мы делаем ставку прямо сейчас».

METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


29 дек 2020, 20:42		Можно будет давать небольшие концерты, но по адской стоимости билетов. Скриньте

leon.derber


29 дек 2020, 21:13		Ульрих на этом фото похож на Трампа


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