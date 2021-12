19 дек 2021



Видео с выступления THE WEDDING BAND



Группа THE WEDDING BAND, в состав которой входят два музыканта METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo, а также Whitfield Crane (UGLY KID JOE), Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Jon Theodore (THE MARS VOLTA, QUEENS OF THE STONE AGE) и Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID), выступили 17 декабря в рамках мероприятий по случаю 40-летия METALLICA.

















































