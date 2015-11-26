Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 43
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 39
*Новое видео ARCH ENEMY 31
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



19 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления TAIPEI HOUSTON

17 дек 2021 : 		 Мэр Сан-Франциско подарила METALLICA день

15 дек 2021 : 		 METALLICA инвестирует в TrillerNet

14 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA получил "HN Award"

12 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 дек 2021 : 		 Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире

9 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2021 : 		 ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2021 : 		 RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA

1 дек 2021 : 		 Басист METALLICA: «Я горжусь нашими Doodles!»

30 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2021 : 		 METALLICA сотрудничает с Clue

22 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2021 : 		 METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»

21 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия
Показать далее
| - |

|||| 19 дек 2021

Видео с выступления THE WEDDING BAND



*
zoom
*
* *
Группа THE WEDDING BAND, в состав которой входят два музыканта METALLICA Kirk Hammett и Robert Trujillo, а также Whitfield Crane (UGLY KID JOE), Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Jon Theodore (THE MARS VOLTA, QUEENS OF THE STONE AGE) и Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID), выступили 17 декабря в рамках мероприятий по случаю 40-летия METALLICA.

KIRK HAMMETT And ROBERT TRUJILLO Play Late-Night Set Of Covers Following METALLICA's 40th-Anniversary Concert (Video)























Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 132

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом