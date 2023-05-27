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Metallica

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Музыканты METALLICA: «Мы много репетируем во время тура»



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Участники METALLICA Robert Trujillo и Kirk Hammett перед выступлением в Париже ответили на вопросы поклонников. В частности относительно исполнения двух разных сет-листов в каждом городе они ответили:

Kirk: «Мы много репетируем. Мы репетируем примерно треть сета, так кажется сейчас. Но именно это мы и должны делать, чтобы всё звучало как можно лучше для нас и как можно лучше для вас, ребята».

Rob: «В то же время я хочу добавить, что некоторые из этих песен, на мой взгляд, например, "Fight Fire [With Fire]" в Амстердаме была, наверное, самой плотной из всех, что мы когда-либо играли. Так что есть моменты, когда вы услышите — я верю — что вы получите что-то по-настоящему особенное. И приятно, что мы берёмся за новые песни и бросаем вызов самим себе. Так что будут мгновения славы, и будут мгновения, надеюсь, не слишком страшных косяков».

Kirk: «Вообще-то я привык к косякам».




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27 май 2023
SuckMyDuck
Квакушки, к бою!

просмотров: 357

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