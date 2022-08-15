Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 13
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 12
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 11
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLA... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 13
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



15 авг 2022 : 		 Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»

5 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 авг 2022 : 		 METALLICA с вертолёта

2 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о группе TAIPEI HOUSTON: «Я ими горжусь»

1 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о взлёте популярности "Master Of Puppets": «Вся эта история — просто вынос мозга»

29 июл 2022 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

29 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA написал несколько слов

27 июл 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2022 : 		 Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA

23 июл 2022 : 		 Пиво в честь басиста METALLICA

22 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

18 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Новая жизнь песни METALLICA

13 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июл 2022 : 		 METALLICA в "Westworld"

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака



zoom
По данным TMZ, фронтмен METALLICA James Hetfield и его жена Francesca, с которой он прожил более двух десятилетий, прекратили отношения.

Источники, близкие к бывшей паре, сообщили, что James подал на развод с Francesca'ой Hetfield в их родном штате Колорадо в начале этого года.

Hetfield встретил свою будущую жену в 1992 году, и они были женаты с 1997 года. По слухам, они до сих пор поддерживают связь, у них две дочери — Кали (20 лет) и Марселлу (16 лет), а также сын Кастор (18 лет).




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 13 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 авг 2022
s
smolet18-02-44
Срашненькая, если честно.
Нууу, они не первые и не последние. Женщину в принципе понять можно: муж круглый год гастролирует, а если не в разъезде то в студии, а если дома то музицирует в одиночестве. Музыканты, они такие))).
Like!1  Dislike!5
15 авг 2022
father
smolet18-02-44, вроде как вместе в музицированием Хэт любит ещё и откупорить бутылочку-другую:)
15 авг 2022
rassol
Водка победила?
Like!1
15 авг 2022
n
nabastak_
Помолодел дед или старая фотка)?
15 авг 2022
graillyc
У Джеймса прямо какой-то дукалис-вайб на этой фотке, человек-пирожок
15 авг 2022
o
olly71
Хоть и страшненькая но половину от 300 миллионов мужа отхватит на полном основании и они скрасят её одиночество.
  Dislike!2
15 авг 2022
R
Rutger
olly71, не факт, что половину. В 1992 он был уже не волосатым митолизтом, а богатой поп-звездой с оравой адвокатов, а значит, женитьба могла сопровождаться жесткими контрактами. На детишек и молочишко получит конечно
15 авг 2022
Z
Zoran9999
Супруга почти наш Милляр!)))))))
15 авг 2022
R
Rutger
Супруга похожа на КК Даунинга
  Dislike!1
15 авг 2022
Corpsegrinder04
Ну да, куда ей до старой лярвы с сердечками на сосках.
15 авг 2022
m
matthew3833
Ждём в комментах фотки супермоделей - жён и девушек юзеров дорксаеда.
Like!2
15 авг 2022
Klawd Air
Да нормальная жена у него была. Как показывает опыт, с такими семейная жизнь частенько крепкая и продолжительная получается и их срок только доказывает это. Далеко не с каждой женщиной можно прожить 25 лет, ох далеко. Желаю им разойтись спокойно и без обид.
Like!2

просмотров: 1891

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом