сегодня



Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака



По данным TMZ, фронтмен METALLICA James Hetfield и его жена Francesca, с которой он прожил более двух десятилетий, прекратили отношения.



Источники, близкие к бывшей паре, сообщили, что James подал на развод с Francesca'ой Hetfield в их родном штате Колорадо в начале этого года.



Hetfield встретил свою будущую жену в 1992 году, и они были женаты с 1997 года. По слухам, они до сих пор поддерживают связь, у них две дочери — Кали (20 лет) и Марселлу (16 лет), а также сын Кастор (18 лет).







+3 -1



( 13 ) просмотров: 1891

