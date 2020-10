13 окт 2020



Акустическое шоу METALLICA



METALLICA четырнадцатого ноября проведут трансляцию акустического выступления "Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction", все вырученные средства от билетов на которое будут направлены в фонд All Within My Hands, который распределит их среди нуждающихся. Стоимость билетов и детали предложений доступны по этому адресу.











+2 -0



просмотров: 269