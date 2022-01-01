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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого мая в Куритибе, Бразилия, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

Ride the Lightning

The Memory Remains

Seek & Destroy

Moth Into Flame

One

Sad but True

Whiskey in the Jar

The Unforgiven

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Fade to Black

Master of Puppets



Encore:

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman Nothing Else MattersEnter Sandman







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