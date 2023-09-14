Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
*Новое видео SUFFOCATION 29
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 18
*MEGADETH выступили с временным участником 18
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания 15
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 38
*Новое видео THE ROLLING STONES 38
*Новое видео SUFFOCATION 29
*OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию 19
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о популярности группы: «Мы и мечтать об этом не могли»

4 сен 2023 : 		 Две полоски вокалиста METALLICA

4 сен 2023 : 		 LARS ULRICH из METALLICA рассказал о барабанщике, которого он слушает сейчас

3 сен 2023 : 		 Новый миллиард METALLICA

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2023 : 		 LARS ULRICH объяснил, почему на концертах METALLICA четыре барабанных установки

21 авг 2023 : 		 KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Клиффом

19 авг 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о документальном фильме о группе: «Открытость всегда была для нас очень важным моментом»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 авг 2023 : 		 METALLICA направила 200 000 на ликвидацию последствий пожаров на Гавайи

13 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 авг 2023 : 		 Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»

9 авг 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", ничего подобного не существовало»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео METALLICA



zoom
Too Far Gone? (Official Music Video II), новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons".

Трек-лист:

1. "72 Seasons"
2. "Shadows Follow"
3. "Screaming Suicide"
4. "Sleepwalk My Life Away"
5. "You Must Burn!"
6. "Lux Æterna"
7. "Crown of Barbed Wire"
8. "Chasing Light"
9. "If Darkness Had a Son"
10. "Too Far Gone?"
11. "Room of Mirrors"
12. "Inamorata"




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Я уж думал, что с нового альбом, и в комментах гладиатор уже радуется.
14 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Вашингтон Ирвинг, альбом еще не остыл, а гладиатор наверняка зайдет, не переживай!
14 сен 2023
R
R0ck_N_R0lla
о, уже новый альбом, вот это разогнались

просмотров: 443

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом