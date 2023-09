сегодня



LARS ULRICH из METALLICA рассказал о барабанщике, которого он слушает сейчас



Во время участия в последнем эпизоде "The Metallica Report", недавно запущенного еженедельного подкаста, в котором рассказывается обо всём, что связано с METALLICA, Lars'a Ulrich'a спросили, кого из барабанщиков он слушает в данный момент. Ulrich ответил:



«Сейчас я переживаю фазу BLUE ÖYSTER CULT. Со мной случается так, что в разное время я увлекаюсь разными вещами разных исполнителей, и сейчас моей главной ранней пластинкой BLUE ÖYSTER CULT уже много лет является "Secret Treaties" [1974], а в последнюю неделю или две я погрузился в альбом "Tyranny And Mutation" [1973], на котором есть "Hot Rails To Hell", "7 Screaming Diz-Busters", "The Red & The Black". Итак, я должен сказать, что Альберт Бушар — барабанщик и один из основных авторов песен BLUE ÖYSTER CULT, и на самом деле он поёт главную партию во многих песнях. Он был одним из первых поющих барабанщиков. Так что мой вам совет: оцените несколько ранних записей BLUE ÖYSTER CULT. Послушайте немного "Tyranny And Mutation". Но в качестве запасного варианта я могу назвать ранний альбом BLUE ÖYSTER CULT "Secret Treaties" с "ME 262", "Dominance And Submission", "Career Of Evil", "Harvester Of Eyes", "Subhuman"».







+4 -1



( 3 ) просмотров: 1247