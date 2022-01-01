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Metallica

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|||| 11 мар 2022

Lars'атаз попал в датский музей



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Как сообщает газета Tampa Bay Times, музей Ripley's Believe It Or Not! в Дании стал обладателем унитаза, который создал хэви-металлический музыкант и скульптор из Тампы, штат Флорида, по образу барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a.

Мастер, известный как Prince Midnight, передал в дар компании Ripley Entertainment унитаз, который вскоре будет отправлен в "odditorium" Ripley's в Копенгагене, где его выставят на всеобщее обозрение.

Хотя некоторые люди восприняли унитаз Ulrich как оскорбление, Prince Midnight настаивает, что это «абсолютно не так»:

«Этот унитаз был создан суперфанатом METALLICA. Они создали те самые первые песни, которые что-то для меня значили».

По словам Prince'а Midnight'a, он решил изобразить Ulrich'a в виде унитаза, потому что Lars'а «как барабанщика обычно изображают сидящим»:

«Я мог бы сделать писсуар с [фронтменом] James'ом [Hetfield'ом], но творческий дух повёл меня в другую сторону».

Toilet Shaped Like METALLICA




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
12 мар 2022, 00:45
Круто!


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