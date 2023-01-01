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Metallica

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|||| 29 май 2023

Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAGE и JACK WHITE высоко оценили этот диск



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Во время появления в последнем эпизоде подкаста "Talk Is Jericho" продюсер Bob Rock в очередной раз выступил в защиту своей работы над спорным альбомом METALLICA "St. Anger" 2003 года, сказав, что и легенда LED ZEPPELIN Jimmy Page, и бывший фронтмен THE WHITE STRIPES Jack White сказали ему, что им понравился этот альбом.

По словам Rock'a, похвала White'a прозвучала на показе документального фильма "It Might Get Loud", в котором участвовал Page:

«Я случайно оказался в Торонто на премьере фильма, и Jack подошёл ко мне через весь зал и сказал: "Кстати, мне нравится "St. Anger". Это потрясающий альбом"».

Page также одобрительно отозвался о диске, когда продюсер столкнулся с гитаристом во время завтрака в отеле. Bob рассказал:

«Jimmy Page — не хотелось бы называть имён, но он вроде как друг — был в отеле Sunset Marquis в Лос-Анджелесе. Он сидел и завтракал на другой стороне бассейна. И кто-то прошёл мимо него и сказал: "Я тут встречаюсь с Bob'ом Rock'ом". Jimmy спросил: "О, Bob здесь?", а затем подошёл и заговорил со мной, и это просто поразило меня, приехавшего из Виннипега, что Jimmy Page вообще знает моё имя, понимаете? Он сказал: "Кстати, мне нравится "St. Anger". Это отличный альбом"».

Rock добавил, что похвала от White'a и Page'a компенсирует критику альбома со стороны других слушателей:

«Так что всё в порядке. Два этих парня купили альбом. Раз пластинка понравилась этим двоим, значит, я всё правильно сделал, верно?»




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