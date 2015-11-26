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*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 44
*Новая песня CARCASS 27
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Metallica

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30 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»

28 авг 2020 : 		 Аквамен получил копию нового релиза METALLICA

26 авг 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»

20 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

19 авг 2020 : 		 Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA

18 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 авг 2020 : 		 Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»

14 авг 2020 : 		 METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь

12 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 авг 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

6 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй

6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

4 авг 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA

4 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»

1 авг 2020 : 		 Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars

31 июл 2020 : 		 ROBERT TRUJILLO представляет новый бокс-сет METALLICA

30 июл 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»

28 июл 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA

24 июл 2020 : 		 METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах

23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

22 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

17 июл 2020 : 		 Бокс-сет METALLICA выйдет летом

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA
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Видео с выступления METALLICA



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Группа METALLICA опубликовала заключительное видео из концертной серии "#MetallicaMondays" — это выступление в Мехико-Сити, состоявшееся 3 марта 2017 года.

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA's Entire 2017 Concert In Mexico City





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