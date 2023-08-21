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Metallica

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KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Клиффом



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В новом интервью продюсеру и блогеру Рику Беато гитарист METALLICA Kirk Hammett ответил на вопрос о том, есть ли среди его альбомов такой, на котором он чувствует, что песни и продюсирование были именно такими, какими он их себе представлял:

«"Master Of Puppets" — по ряду причин. Я ощущал, что этот альбом стал пиком того состава, мы достигли пика с [покойным басистом METALLICA] Клиффом Бёртоном... В аранжировках, в сочинении песен, в звучании, в игре мы сплотились, чего не было до этого момента. И мне просто интересно, каким был бы "...And Justice For All" с Клиффом. Я всё ещё думаю об этом. Но "Master Of Puppets" для меня очень сентиментальный альбом. Мы знали, что у нас что-то получилось, мы знали, что это провокационно, мы знали, что он может быть не принят кем-то, но мы были полностью, на тысячу процентов увлечены каждой нотой. И так и должно было быть. И я думаю, что это видно. Когда я возвращаюсь к нему сейчас, меня захлёстывает волна воспоминаний».

В ходе беседы Hammett согласился с Беато в том, что "Master Of Puppets" был «образцовым альбомом» для METALLICA с точки зрения звука и стиля группы:

«Но не было такого, чтобы мы обсуждали или составляли большой список правил, предписаний или чего-то подобного. Всё получилось в основном инстинктивно — мы доверились своим ушам и душам, чтобы понять, что сработает, а что нет, но самое главное — у нас была идея попробовать разное. METALLICA всегда пробовала разные варианты. Мы всегда рисковали, даже если некоторые участники группы не были полностью согласны. Бывали случаи, когда я не был полностью готов, но я говорил: "Я собираюсь рискнуть, сделать прыжок веры, опереться на трёх других участников группы". Это всегда того стоило. Даже если иногда мы рисковали, и альбомы проваливались с коммерческой точки зрения, я думаю, что с творческой и художественной точки зрения они имели огромный успех. И я говорю конкретно об альбоме "Lulu", который мы записали с Лу Ридом, а также о "St. Anger". Эти альбомы вызывают разногласия, и есть два лагеря — люди, которым они нравятся, и люди, которым они не нравятся. Я думаю, что такие вещи важно включать в свой каталог. Потому что не все захотят создавать много одинаковых альбомов. Нужны пики и перепады, нужен контраст. Это делает работу интересной. А если каталог просто идеален, людям это надоедает. В нём будет много одного и того же. Иногда люди хотят получить вызов от своей любимой группы. Я люблю YES. Первые три или четыре альбома YES великолепны. Но потом они свернули влево, куда-то не туда. И мне это понравилось, потому что это был вызов. И это заставляло меня слушать ещё сильнее.

Возвращаясь к "Master Of Puppets", скажу, что это было нечто такое, что лилось из нас потоком. Кроме того, мы были готовы попробовать разные варианты.

Всегда есть стремление, по крайней мере, у меня, создавать музыку, которую никто никогда не слышал раньше. Для людей это всегда звучит как непростая задача, я думаю. Но секрет в том, чтобы вложить в неё как можно больше самого себя, своей индивидуальности, техники, причуд, инстинктов. Когда люди говорят: "Не делай этого", тебе надо это сделать. И тогда ты не сможешь потерпеть неудачу. Это будет звучать по-твоему».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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21 авг 2023
гладиатор
Классное интервью, конечно, лучше смотреть целиком.
  Dislike!1
21 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
гладиатор, беато молодец, у него полно годного материала, и интервью, и теоретический разбор музыки и т.д.
21 авг 2023
father
And Justice For All - мегаохуительнейший альбом, тут даже никаких "бы" не может быть
Like!2
21 авг 2023
Red One
father, кирку просто интересно. Мысль - а что было бы если - абсолютно естественна для творческой натуры
21 авг 2023
R
Reflection
Все хотели бы услышать "...And Justice For All" с Клиффом. Не потому, что Джейсон плохой басист(он отличный музыкант), а просто из-за того, что Клиффа не топили бы на дно в итоговом миксе.
  Dislike!2
21 авг 2023
graillyc
четыре коммента к новости про Кирка, и ни грамма говна. уау

по сабжу — не согласен только с частью, что "если каталог просто идеален, людям это надоедает". ит, как говорится, депендс

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