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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Welcome To Rockville 12 ноября, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Ride the Lightning
Harvester of Sorrow
Cyanide
The Memory Remains
One
Frantic
Moth Into Flame
No Leaf Clover
For Whom the Bell Tolls
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
Fade to Black
Master of Puppets

Encore:

Fight Fire With Fire
Fuel
Seek & Destroy

Watch Pro-Shot Video OF METALLICA Performing 'One' At WELCOME TO ROCKVILLE








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