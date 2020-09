сегодня



Кто лучше, Нил Пирт или Джон Бонэм? Отвечает Lars!



В рамках беседы с "The Howard Stern Show" барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим ударником всех времён — Джона Бонэма или Нила Пирта:



«Это охренеть какой сложный выбор. Слушайте, мне этот вопрос задают с завидным постоянством лет сорок. Я бы добавил в этот список ещё двух людей — Ian'a Paice'a, невероятно технически одарённого барабанщика, и Phil'a Rudd'a, подарившего AC/DC невероятный кач и размах».



После того, как Howard заметил о том, что барабаны Бонэма «душевны», Lars прокомментировал это так:



«Вы имеете в виду "When The Levee Breaks". Да, это классический Бонэм. Ударные громоподобны, внушительны, обволакивающи. Он как будто немного запаздывает с рабочим барабаном, и у него есть этот фирменный грув. Это его фишка».



Что касается Пирта, Lars заметил:



«Впервые я встретился с ним в 1984 году. Наш менеджер Cliff подписал контракт с RUSH, и у меня были вопросы по оборудованию. Он мне сказал: "Нил любит общаться с молодыми барабанщиками. Позвони ему. Он хочет всё услышать от тебя напрямую". И я такой: "Чего?! Мне двадцать лет, и я никто". Но я всё-таки позвонил ему, и мы говорили полчаса или минут сорок пять, и только о барабанах. И всё происходящее было похоже на какую-то сказку. Вы не можете играть на ударных и не уважать Нила, и не можете не ценить то, что он сделал».



Когда Lars'у было предложено сделать выбор между барабанщиками, он ответил:



«Между Нилом и Джоном, со всем уважением, я выбираю Бонэма».













