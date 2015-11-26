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Metallica

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Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убрать бас на альбоме METALLICA "...And Justice For All"



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В новом интервью Дину Крамеру Стив Томпсон, выдающийся музыкальный продюсер, работавший с огромным количеством рок-икон, включая GUNS N' ROSES (на "Appetite For Destruction"), KORN (на "Follow The Leader") и SOUNDGARDEN (на "A-Sides"), рассказал о сессиях микширования классического альбома METALLICA 1988 года "...And Justice For All" и о критике, которой подверглась эта запись за почти неслышимые басовые партии.

Хотя альбом "...And Justice For All" считается одной из классических работ METALLICA, его почти с самого выхода критиковали за отсутствие бас-гитары.

Томпсон рассказал:

«Мы работали над проектом в студии Bearsville, Нью-Йорк, мы использовали SSL [пульт] в студии Bearsville. И Lars изначально пришёл с целым набором настроек эквалайзера, как он хотел, чтобы звучали его барабаны. Майкл Барбиеро, мой партнёр, сказал: "Почему бы тебе не поработать с Lars'ом и не сделать так, чтобы барабаны звучали так, как он хочет, а потом, когда ты это сделаешь, я займусь всем остальным". И он так и сделал. А я послушал звук и сказал: "Ты шутишь? Я считаю, всё это звучит как полная фигня". В общем, я немного перенастроил эквалайзер на его барабанах, чтобы сделать их немного более ощутимыми на слух. Затем я подтянул бас и подумал, что басовая партия была бы отличной... Знаете, что было замечательным в басе Newsted'a? Это был отличный сплав с гитарами [James'a] Hetfield'a; они должны были работать в паре. Всё было сыграно идеально.

Я собрал всю ритм-секцию, вокал и всё остальное, а потом почувствовал: "Ладно, сейчас самое время". Hetfield был там, показывал большие пальцы вверх и всё в таком духе. Потом я привёл Lars'a. Во-первых, Lars послушал это примерно пять-десять секунд и сказал: "Ладно, притормози". Он спросил: "Что случилось со звуком моих барабанов?" Я наверное, ответил что-то вроде: "Ты серьёзно?" Так что мне пришлось перенастроить звук барабанов, чтобы он снова стал таким, как он хотел. Он сказал: "Ладно, слышишь бас?" Я говорю: "Да". — "Убавь его уровень в миксе". Я говорю: "Зачем? Он великолепен". — "Убавь его уровень в миксе". — "Хорошо". И я сделал это в шутку. Я убавил уровень до конца. Он говорит: "Убавь ещё на пять или шесть дБ", после чего его почти не было слышно — его попросту невозможно было услышать. Я сказал: "Серьёзно? И, кажется, я повернулся к Hetfield'у, а он сделал вот так [поднимает обе руки]. А потом я помню разговор с Клиффом Бернштейном и Питером Меншем, которые ими руководили. И у меня был разговор из серии: "Слушай, я люблю этих ребят. Я думаю, что эта группа чертовски потрясающая. Я не согласен с тем, что они хотят, чтобы я сделал. И я понимаю, это их альбом. Они должны получить всё, что хотят. Мы были наняты, чтобы дать им то, что они хотят. Но я просто не могу видеть, как я это делаю". И в итоге мы сделали то, что они хотели. Опять же, это не моя запись — это их запись — и вы должны уважать их мнение. Лично мне это очень не нравилось, потому что я бас-гитарист. Я люблю бас. Когда мы записываемся, мы накручиваем самый жирный звук баса в мире».

METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 12 )

KillTimer


6 янв 2022, 14:16		Как можно заставить что-то сделать музыкального продюсера?)

Jack of Diamonds


6 янв 2022, 14:27		"Мы были наняты, чтобы дать им то, что они хотят. " что тут не понятного?

gravitgroove


6 янв 2022, 14:38		Можно, ибо музыкальный продюсер - это главный менеджер по подготовке продукта «до ума» нанятый компанией, но А: Если в контракте группа ставит условия творческой свободы (а настоящий, хоть и не гласный, менеджер Метлы - Ульрих, то можно не сомневаться на выгодные для группы условия)
Б: Стив Томпсон на тот момент был звуко-режиссёром/звуко- инженером, а не продюсером, им был Расмуссен, который так же не смог убедить Ульриха. Парень с самыми маленькими яичками (в группе по крайней мере) вертит всеми, как ему надо.

father


6 янв 2022, 15:29		Вот кстати недавно в очередной раз переслушивал джастис, но на этот раз в айтюнс, и мне показалось, что в тунцовом варианте мастеринга баса хоть и мало, но он всё-таки прослушивается. Если есть тут слухачи, скажите, это таки правда, или я уже в край ёбнулся от нескольких тысяч прослушиваний этого альбома?

Умник


6 янв 2022, 15:41		Альбом вышел почти 35 лет назад.
До сих пор обсуждают почему же не было баса...
Охренеть в мятале много событий произошло с тех пор, прям тема за темой, например попса ли черный альбом или продались ли они на лоад/релоад
Развитие музыки на лицо, ей богу

Ничего против Металлики не имею

Kliops144


6 янв 2022, 15:45		Так а сам Кастрюльрих хоть раз за эти годы доходчиво пояснил мотивацию такого решения?

hardC


6 янв 2022, 15:58		>Так а сам Кастрюльрих хоть раз за эти годы доходчиво пояснил мотивацию такого решения?

Ну а что он может сказать? Правду?
"Ну, бля, соррян, у меня были месячные, я психанул и убрал бас в ноль потому что вот так вот, хуй знает, что мне в голову ебнуло."

Rutger


6 янв 2022, 16:11		Бас Ларс убрал, зато какую легенду создал. До сих пор тайна исчезновения баса будоражит умы, и народ пытается выискать в бесконечных "мастерингах", переизданиях и т.д. хоть капелюнчик баса.
Сделать настоящий ремикс Джастиса, где звук бас-гитары был бы полноценно восстановлен, просто как два пальца. Может, даже Ларс теперь не против. Но как делец он не станет ломать мифологию

CherkKom


6 янв 2022, 16:32		При всем уважении к Metallica Ульриха неуважаю!!! Да и драммер он никакой.

срублясдачинет


6 янв 2022, 17:23		Нахуй нинужон ваш бас © Dagon

dark_medieval_times


6 янв 2022, 17:26		Да все, и так знали что именно он запорол басс на альбоме.

father


6 янв 2022, 17:49		Да пересведут они его на какой-нибудь 50-летний юбилей


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