сегодня



Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убрать бас на альбоме METALLICA "...And Justice For All"



В новом интервью Дину Крамеру Стив Томпсон, выдающийся музыкальный продюсер, работавший с огромным количеством рок-икон, включая GUNS N' ROSES (на "Appetite For Destruction"), KORN (на "Follow The Leader") и SOUNDGARDEN (на "A-Sides"), рассказал о сессиях микширования классического альбома METALLICA 1988 года "...And Justice For All" и о критике, которой подверглась эта запись за почти неслышимые басовые партии.



Хотя альбом "...And Justice For All" считается одной из классических работ METALLICA, его почти с самого выхода критиковали за отсутствие бас-гитары.



Томпсон рассказал:



«Мы работали над проектом в студии Bearsville, Нью-Йорк, мы использовали SSL [пульт] в студии Bearsville. И Lars изначально пришёл с целым набором настроек эквалайзера, как он хотел, чтобы звучали его барабаны. Майкл Барбиеро, мой партнёр, сказал: "Почему бы тебе не поработать с Lars'ом и не сделать так, чтобы барабаны звучали так, как он хочет, а потом, когда ты это сделаешь, я займусь всем остальным". И он так и сделал. А я послушал звук и сказал: "Ты шутишь? Я считаю, всё это звучит как полная фигня". В общем, я немного перенастроил эквалайзер на его барабанах, чтобы сделать их немного более ощутимыми на слух. Затем я подтянул бас и подумал, что басовая партия была бы отличной... Знаете, что было замечательным в басе Newsted'a? Это был отличный сплав с гитарами [James'a] Hetfield'a; они должны были работать в паре. Всё было сыграно идеально.



Я собрал всю ритм-секцию, вокал и всё остальное, а потом почувствовал: "Ладно, сейчас самое время". Hetfield был там, показывал большие пальцы вверх и всё в таком духе. Потом я привёл Lars'a. Во-первых, Lars послушал это примерно пять-десять секунд и сказал: "Ладно, притормози". Он спросил: "Что случилось со звуком моих барабанов?" Я наверное, ответил что-то вроде: "Ты серьёзно?" Так что мне пришлось перенастроить звук барабанов, чтобы он снова стал таким, как он хотел. Он сказал: "Ладно, слышишь бас?" Я говорю: "Да". — "Убавь его уровень в миксе". Я говорю: "Зачем? Он великолепен". — "Убавь его уровень в миксе". — "Хорошо". И я сделал это в шутку. Я убавил уровень до конца. Он говорит: "Убавь ещё на пять или шесть дБ", после чего его почти не было слышно — его попросту невозможно было услышать. Я сказал: "Серьёзно? И, кажется, я повернулся к Hetfield'у, а он сделал вот так [поднимает обе руки]. А потом я помню разговор с Клиффом Бернштейном и Питером Меншем, которые ими руководили. И у меня был разговор из серии: "Слушай, я люблю этих ребят. Я думаю, что эта группа чертовски потрясающая. Я не согласен с тем, что они хотят, чтобы я сделал. И я понимаю, это их альбом. Они должны получить всё, что хотят. Мы были наняты, чтобы дать им то, что они хотят. Но я просто не могу видеть, как я это делаю". И в итоге мы сделали то, что они хотели. Опять же, это не моя запись — это их запись — и вы должны уважать их мнение. Лично мне это очень не нравилось, потому что я бас-гитарист. Я люблю бас. Когда мы записываемся, мы накручиваем самый жирный звук баса в мире».













+8 -0



( 12 ) просмотров: 3122