Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 мая в Белу-Оризонти, Бразилия, доступно для просмотра ниже.



Hardwired (Tour Debut)

Ride the Lightning

Wherever I May Roam

Seek & Destroy

Moth Into Flame

One

Sad but True

Cyanide (Tour Debut)

The Unforgiven

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Fade to Black

Master of Puppets



Encore:

Fight Fire With Fire (Tour Debut)

Nothing Else Matters

