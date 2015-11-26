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Metallica

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Акустика от METALLICA



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Группа METALLICA опубликовала профессиональное видео с акустического выступления "All Within My Hands Foundation Helping Hands Concert And Auction", состоявшегося 3 ноября в Masonic, Сан-Франциско, с исполнением композиции "Enter Sandman".

Сет-лист:

01. Disposable Heroes
02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)
03. The Unforgiven
04. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)
05. Turn The Page (Bob Seger cover)
06. Bleeding Me
07. Veteran Of The Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)
08. Nothing Else Matters
09. All Within My Hands
10. Enter Sandman
11. The Four Horsemen
12. Hardwired



METALLICA: Pro-Shot Video Of












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