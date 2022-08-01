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Барабанщик METALLICA — о взлёте популярности "Master Of Puppets": «Вся эта история — просто вынос мозга»



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Перед выступлением METALLICA на фестивале Lollapalooza в чикагском Грант-парке барабанщик Lars Ulrich рассказал местной радиостанции Rock 95.5 о вновь возникшем интересе слушателей к классической песне группы, "Master Of Puppets". В этом месяце заглавный трек "Master Of Puppets" обрёл новую жизнь спустя 36 лет после своего первоначального релиза благодаря включению в четвёртый сезон хитового сериала Netflix «Очень странные дела». Популярность песни 1986 года привела к тому, что она впервые за долгую карьеру группы попала в чарт Billboard Hot 100.

Lars сказал:

«Вся эта история — просто вынос мозга. Это трудно осознать. Понятное дело, что мы следили за всем этим, и конечно, "Очень странные дела" были настоящим феноменом в течение многих лет. И всё это вышло из-под контроля всего три месяца назад, шесть месяцев назад. Нас спросили о возможности включения трека "Master Of Puppets" в заключительную серию сезона. И мы ответили: "Да, конечно". Мы были рады принять участие.

Мы стараемся быть вовлечёнными, чтобы наша музыка была частью происходящих в мире культурных событий, и просто рады общаться с фанатами и распространять музыку. И тут всё вот так закрутилось. И кто бы мог подумать — спустя 36 лет... Так вот, этой песне 36 лет, и она сейчас в Топ-40 в Великобритании. Это восьмиминутная песня, и она, чёрт возьми, заявила о себе.

Это говорит многое о силе кино, силе телевидения, силе культуры. И, конечно же, любая возможность приобщить молодёжь к музыке, которая может стать пропуском к открытию чего бы то ни было, будь то более тяжёлый рок или что-то другое, что бы ни было на их радаре, — это очень круто. Но это просто отрыв башки. Это трудно осознать, но это потрясающе. Так что мы очень воодушевлены».




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1 авг 2022
n
nabastak_
Магия , конечно, кучу хитов на века записали за 20 лет.

просмотров: 583

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