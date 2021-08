сегодня



Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность



В конце июня METALLICA объявила о выпуске эксклюзивного сингла в Германии "Enter Sandman" — в итоге он возглавил немецкие чарты синглов, а все вырученные средства от продажи группа направит в адрес пострадавших от недавних наводнений в стране:



«Вся прибыль от продажи эксклюзивного для Германии физического релиза сингла "Enter Sandman" (Remastered), который вышел в пятницу 20.08, будет передана группой Metallica через свой фонд All Within My Hands жертвам наводнения, потрясшего всю Германию и весь мир несколько недель назад. Сингл был запланирован ещё несколько месяцев назад как благотворительный релиз для различных проектов, но катастрофа немедленно заставила Metallica активизироваться, так что прибыль в этой стране, в знак солидарности группы с пострадавшими, должна быть использована в целях помощи пострадавшим».



Gllow In The Dark 7" Vinyl Single:



"Enter Sandman" (Remastered 2021)

"Sad But True" (Remastered 2021)





Maxi CD:



"Enter Sandman" (Remastered 2021)

"Sad But True" (Remastered 2021)

"Through The Never" (Live At Festhalle Frankfurt, Germany / November 26th, 1992)

"Damage, Inc." (Live at Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart, Germany / December 1st, 1992)



3" PockIt CD Single:



"Enter Sandman" (Remastered 2021)

"Sad But True" (Remastered 2021)

"Through The Never" (Live At Festhalle Frankfurt, Germany / November 26th, 1992)

"Damage, Inc." (Live at Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart, Germany / December 1st, 1992)







+1 -0



просмотров: 787