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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 35
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



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Metallica

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2 авг 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

30 июл 2023 : 		 CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло!»

27 июл 2023 : 		 METALLICA продолжает обучать подростков

23 июл 2023 : 		 METALLICA готовит фильм о поклонниках

7 июл 2023 : 		 METALLICA 12 раз первая

2 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2023 : 		 Продюсер «Чёрного альбома» METALLICA: «Получилось нечто особенное»

17 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июн 2023 : 		 KIRK HAMMETT — о выступлении Джои Джордисона с METALLICA: «Он был счастлив»

14 июн 2023 : 		 Amsterdam Sessions от METALLICA

12 июн 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

9 июн 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 июн 2023 : 		 Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в исполнении SLAYER

6 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о появлении Snake Pit
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|||| 2 авг 2023

IRON HORSE исполняют METALLICA



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По случаю 40-летия с момента выхода дебютного альбома METALLICA, CMH Records опубликовали видео исполнения группой IRON HORSE кавер-версии "The Four Horsemen".

IRON HORSE Performs Bluegrass Version Of METALLICAвЂ™s вЂњThe Four HorsemenвЂќ




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