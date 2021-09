сегодня



LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»



Lars Ulrich заявил, что пока рано говорить о новом альбоме:



«Мы находимся в процессе создания материала, но пока я не знаю, насколько хорошо он связан, чтобы стать альбомом, хотя мы стараемся. Мы не сидим сложа руки. Прошлым летом мы играли драйв-ин-шоу. В ноябре мы были на мероприятии "All Within My Hands". Мы участвовали в "Вечернем шоу со Стивеном Колбертом", а затем в "Jimmy Kimmel Live!". Так что мы всё время заняты, но не забываем о творчестве. Но ещё слишком рано говорить о записи, о конкретном графике или о чём-то ещё подобном. Интересно просто думать о возможностях. Прямо сейчас мы помолодели и готовы зажигать!»







