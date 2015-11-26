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Metallica

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20 сен 2021 : 		 LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»

16 сен 2021 : 		 METALLICA и CARHARTT собрали $377,450

15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN

15 сен 2021 : 		 SLASH — об альбоме METALLICA

10 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA

9 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»

7 сен 2021 : 		 METALLICA выступит с MILEY CYRUS

7 сен 2021 : 		 Новая линейка виски METALLICA

2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

1 сен 2021 : 		 Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA

30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD

19 авг 2021 : 		 Концертный трек METALLICA

18 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA

13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"

13 авг 2021 : 		 TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA

12 авг 2021 : 		 METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию
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LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»



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Lars Ulrich заявил, что пока рано говорить о новом альбоме:

«Мы находимся в процессе создания материала, но пока я не знаю, насколько хорошо он связан, чтобы стать альбомом, хотя мы стараемся. Мы не сидим сложа руки. Прошлым летом мы играли драйв-ин-шоу. В ноябре мы были на мероприятии "All Within My Hands". Мы участвовали в "Вечернем шоу со Стивеном Колбертом", а затем в "Jimmy Kimmel Live!". Так что мы всё время заняты, но не забываем о творчестве. Но ещё слишком рано говорить о записи, о конкретном графике или о чём-то ещё подобном. Интересно просто думать о возможностях. Прямо сейчас мы помолодели и готовы зажигать!»

LARS ULRICH:



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КомментарииСкрыть/показать 22 )

RomV


20 сен 2021, 13:48		А помню как они пяткой в грудь себя били, что перерыв точно не будет таким большим как между Магнетиком и Хардваерд.
Управятся за 2 года? Как думаете? :D

father


20 сен 2021, 13:52		#лишьбыальбомнеписать

Конечно не управятся:) Тоже помню, как после хардвайрда были слова о меньшем перерыве, в которые не сильно верилось. Кстати, там ещё что-то говорилось о сольнике Хэммета, и тоже замяли тему.

olly71


20 сен 2021, 14:05		Сольник от Хеммета нафиг не надо там была бы какая то Сантанаподобная блюзовая муть а вот кантри от Хетфилда даже интересно слухануть бы . Да не нужен Металлике новый альбом он им уже ничего не даст . Им и Магнетик с Хардваердом тоже по хорошему не нужны были . Популярности и денег они им точно не прибавили. А творчества там закончилось на Штангере .

WarSong


20 сен 2021, 14:26		Как можно столько лет "сочинять" и выдавать материал, в самом лучшем случае, чуть выше среднего?

срублясдачинет


20 сен 2021, 14:45		Как можно столько лет слушать их альбомы и продолжать писать хуйню в комментах? В лучшем случае.

WahrandPhain


20 сен 2021, 15:46		срублясдачинет никто в здравом уме не слушает металлику уже лет 25 . Эта группа, металлика, ныне нужна только для срачей, а не для прослушивания. А хуйня - это всего лишь точка зрения металикоебов, не более того. Очевидно же, что любому фану жгет жопу, когда обсыкают его кумиров)

neversaydie


20 сен 2021, 15:46		ну Хэт может и сам пару альбомов написать, рифовать он может , вопрос кто что ждем от Металлика и что хочет послушать. Хотите новый Джастис , а зачем старый есть . Я думаю после того как ты придумал черный альбом reload то сложно что то новенькое и отрывное написать. Смысл ему одно и тоже писать все время так можно каждый год альбомы писать. Что бы я послушал так новые каверы ,что то а вот после Garage Inc. все старое зазвучало по новому много групп для себя открыл Ну и не забывайте про SM2 альбом ведь , так что не обманули.

rassol


20 сен 2021, 15:47		"Как можно столько лет "сочинять" и выдавать материал, в самом лучшем случае, чуть выше среднего?"

Элементарно. Сидишь, дрочишь как Хэммет, и всё. А потом теряешь айфон.

срублясдачинет


20 сен 2021, 16:03		Боюсь представить, что слушают в "здравом уме". Беверастов каких-нибудь, наверно.

father


20 сен 2021, 16:13		Я вчера Master of Puppets слушал. Знаете, по-прежнему охуеннейший альбом.

RomV


20 сен 2021, 16:16		-- Ну и не забывайте про SM2 альбом ведь , так что не обманули.

Не, ну так можно и ЛуЛу начать считать :)
Всё же речь шла про номерные альбомы именно.

neversaydie


20 сен 2021, 16:45		LULU это конечно очень странная вещь, как альбом (почему бы нет) ну может не альбом Metallica . SM2 ну я бы все таки его посчитал как альбом(50/50).А что слушать в здравом уме ? Переслушал Черный альбом в здравом уме по прежнему качает. Послушал нового UDO "Prophecy" ну лучше старого послушать.


WahrandPhain


20 сен 2021, 17:32		срублясдачинет кто такие Беверасты? если ты про Ruins of Beverast то да, группа очень унылая и средняя. Но ты бери глубже в утрировании, упомяни Буерак что ли, или Культуру Курения тогда уж.

KillTimer


20 сен 2021, 18:04		Да никто и не говорит, Ларс

срублясдачинет


20 сен 2021, 18:59		Сапожок пойдёт?

kircore


20 сен 2021, 19:09		Все слушают Металлику, только некоторые ушлёпки пытаются врать, что не слушают, чтобы выделиться. Ну или они действительно конченые.
Который раз я уже читаю каменты про кантри-сольник Хэтфилда. Идите уже обмажьтесь Spit Out the Bone, что ли.
А почему альбом не выпускают? Потому что везде в каментах, в т.ч. в США, сидят полные дебилы и пишут всякую херню, наподобие этого поста.

resurgamresponses


20 сен 2021, 19:21		когда комменты читаешь, а новость нет.

Suicide333Poly


20 сен 2021, 19:24		Я не слушаю это шапито, т к оно за пределами добра и зла, но всё равно никто не поверит и всем похуй )

Jack of Diamonds


20 сен 2021, 19:44		нахер их слушать вообще?

nabastak_


20 сен 2021, 20:20		По 2000г почему бы не послушать.

срублясдачинет


20 сен 2021, 21:06		По 3000-й

гладиатор


20 сен 2021, 21:14		"Потому что везде в каментах, в т.ч. в США"
Придурков и тупых хейтеров (что одно и то же по сути) конечно хватает везде, но в США, кмк, их меньше. Даже англоязычные комментарии на Ютубе это доказывают. Да и на других площадках. У нас же - зоопарк в комментариях) главное, что все уверены в своей "значимости")


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