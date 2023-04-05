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Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»



Lars Ulrich в интервью Metal Hammer сказал, что не прочь ознакомиться с гласом народа:



«Если вы решите зайти в раздел комментариев, по крайней мере, это касается меня, вы должны быть готовы к тому, что ничего из этого не будет восприниматься слишком близко к сердцу. Вы должны отстраниться от всего этого. Но я бы не рискнул утверждать, что любой участник группы не обращает внимания на комментарии.



Я не стану сидеть до четырех часов утра и просматривать каждый из них. Но когда вы не выпускали музыку пять или шесть лет и вываливаете на ничего не подозревающий мир что-то вроде "Lux Æterna", вы хотите посмотреть на отзывы!»







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