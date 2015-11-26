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*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 25
*Фильм-биография KISS выйдет на Netflix 20
*ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРн... 16
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Metallica

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6 май 2021 : 		 Нашивки METALLICA выйдут весной

21 апр 2021 : 		 Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»

18 апр 2021 : 		 Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион

13 апр 2021 : 		 Гитарист METALLICA работает!

12 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA продана!

12 апр 2021 : 		 Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»

6 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу

29 мар 2021 : 		 ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению
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|||| сегодня

Нашивки METALLICA выйдут весной



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METALLICA совместно с Pull The Plug Patches в мае представят коллекцию нашивок — более подробную информацию можно найти на www.pulltheplugpatches.com. Ранее с фирмой договор о сотрудничестве заключили уже более 300 артистов, среди которых такие группы как ANTHRAX, ARCH ENEMY, CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, DISMEMBER, ENSLAVED, EXODUS, IRON MAIDEN, MEGADETH, MESHUGGAH, MOTORHEAD, NAPALM DEATH, NEVERMORE, NUCLEAR ASSAULT, RINGS OF SATURN, SEPULTURA, SLAYER, SUFFOCATION, THE BLACK DAHLIA MURDER и другие.

METALLICA Patches, Backpatches And Enamel Pins Coming Next Month










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