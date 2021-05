сегодня



Нашивки METALLICA выйдут весной



METALLICA совместно с Pull The Plug Patches в мае представят коллекцию нашивок — более подробную информацию можно найти на www.pulltheplugpatches.com. Ранее с фирмой договор о сотрудничестве заключили уже более 300 артистов, среди которых такие группы как ANTHRAX, ARCH ENEMY, CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, DISMEMBER, ENSLAVED, EXODUS, IRON MAIDEN, MEGADETH, MESHUGGAH, MOTORHEAD, NAPALM DEATH, NEVERMORE, NUCLEAR ASSAULT, RINGS OF SATURN, SEPULTURA, SLAYER, SUFFOCATION, THE BLACK DAHLIA MURDER и другие.























