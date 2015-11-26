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Metallica

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30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

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Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»



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В новом интервью для Maxim барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос о том, что из того, что он слушал нового в последнее время, серьёзно вдохновило его в музыкальном плане:

«Когда я работаю или еду из пункта А в пункт Б, я часто слушаю ARCTIC MONKEYS, — чаще, чем что-либо ещё. Их новый альбом вышел в мае, и это просто невероятная запись. Это заставляет захотеть вернуться назад и переслушать весь их каталог записей, потому что каждый альбом имеет своё лицо. Можно вернуться назад, переслушать вещи из предыдущих записей и просто влюбиться в них по разным причинам, нежели которые были пять или восемь лет назад. Я бы сказал, что когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS. Но позже я провёл много времени за просмотром фильмов».

В 2012 году Lars уже признавался в любви к этой группе — он пригласил их выступить на фестивале "Orion Music + More". Три года назад Ulrich назвал композицию ARCTIC MONKEYS "R U Mine?" песней, которая не выходит у него из головы.



LARS ULRICH:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

shakabre


30 дек 2018, 14:55		хех

LOR


30 дек 2018, 15:38		А как же рап и хип хап?!


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