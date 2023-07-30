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*Новое видео U.D.O. 28
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*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Metallica

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|||| 30 июл 2023

CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло!»



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CHAD GRAY в недавней беседе рассказал о том, как он впервые узнал о METALLICA и какое влияние она на него оказала:

«У меня всегда будет особая связь с [вторым альбомом METALLICA] "Ride The Lightning", потому что мне повезло иметь старших друзей в школе или что-то такое, нихрена не помню уже. У меня был друг, который был на два года старше, и он подошел ко мне, у него была кассета с альбомом "Ride The Lightning", и он сказал: "Чувак, возьми эту Хрень домой и послушай. Принеси мне ее завтра. И если с этим что-нибудь случится, я тебя, б$$$ь, живым прикопаю". Я, типа, окей. Я взял этот гребаный альбом домой, послушал его и сказал: "Ну ни хрена же ж!" На следующий день я купил "Ride The Lightning". И тогда, чувак, я был ох...но в каком восторге. А потом я начал интересоваться. Я такой: "Мужики, METALLICA рулит". 'Ну, у них есть еще один альбом.' 'Что?' 'У них есть альбом под названием 'Kill 'Em All''. О, мать твою, да детка, иди ко мне... И когда я купил "Ride The Lightning", это, наверное, было уже ближе к концу цикла [тура по альбому]. Так что я купил "Ride The Lightning", купил "Kill 'Em All", а вскоре после этого вышел "Master [Of Puppets]". В общем, это был чертовски маленький промежуток времени, когда у меня на руках оказалось три гребаных альбома METALLICA, и я был самым счастливым ублюдком на планете. Поэтому у меня всегда будет связь с "Ride The Lightning", а не с другими альбомами, даже если технически мне больше нравится "Master Of Puppets" или '...[And] Justice [For All]'. Но "Ride The Lightning" был моим первым».

Далее Gray рассказал, что он смог познакомиться с участниками METALLICA, когда MUDVAYNE были с ними в туре 2003 года "Summer Sanitarium".

«METALLICA — в буквальном смысле слова — милейшие люди. Чувак, несмотря на то, что они, бл$$ь, являются стомиллионными миллионерами, в чем я не сомневаюсь, они самые, бл$$ь, приземленные чуваки. А James Hetfield, король всего на свете, просто милейший парень. Помню, как-то раз я стоял в коридоре, и он вышел из своей гримерки. Я просто стою там, и мы начинаем болтать о всякой ерунде — ну, знаете, такая светская беседа. Вроде это был мой первый раз с ним. А потом мы заговорили о вокале и тому подобном. Я разговариваю с James'ом Hetfield'ом — одним из моих самых значительных вокальных авторитетов, а это не хухры-мухры!

То, что делал James, что получается у меня — то, что получается у многих из нас, кто был под его влиянием — это то, что я называю "yellody". Это то, что делал James. Он был yellody guy". [Напевает слова из песни METALLICA "Master Of Puppets"] "End of passion play, crumbling away" — это, бл$$ь, в полный голос. Он буквально выкрикивает эти слова. Я часто так делаю в своей музыке. Так что именно так он на меня повлиял.

Но да, я разговаривал с ним, я разговаривал о вокале с James'ом Hetfield'ом. Ты что, издеваешься? И он мне говорит, типа: "Знаешь, чувак, я использую эти маленькие штучки, эти маленькие леденцы. Кладешь их в рот, сосешь, и они прилипают к зубам". Я, типа, "О, вау, я никогда об этом не слышал". Он: " Погоди-ка". Он уходит в свою комнату, возвращается и протягивает мне коробку с ними. Он говорит: "Да, просто положи их в рот. Просто прижми их к зубам. Они прилипают, и во время пения выделяется слюна.

Он просто охренительный парень. Он по-настоящему классный чувак. И он не только безумно заряжен, он как крестный отец металла — это истинная правда, свят меня! Его гребаная медиаторная длань — все великие гитаристы, мать их, брали за образец его правую руку. Он самый шустрый на планете down-picking. Scott Ian [ANTHRAX], Даймбэг [Даррелл Эбботт из PANTERA] — бл$$ь, да вспоминайте кого хотите, толку то? Люди буквально [фокусировались] на его правой руке. А лирика? Лирически он просто зверь. Он рассказывал истории о гребаной чуме, о том, о сем, и об этом и о том. И он автор песен, чувак. Я гарантирую, что все эти риффы — его риффы. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA], вроде как, ровня ему, потому что Lars отбивает такт к тому, что он пишет, но, в конце концов, Lars — это просто барабанщик, а James Hetfield — это James ЁбинепереЁби Hetfield, и ты не можешь даже посягать на его статус! [Смеется]»




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30 июл 2023
WahrandPhain
кому лень всё читать и искать суть - Хетфилд научил его сосать леденцы, чтобы пена со рта была. Не благодарите.
Like!1
30 июл 2023
ElectricRetard
Правильно ли я понимаю, что Джеймс всю историю Металики сосал?

Возможно Мастейну он посоветовал забить весь рот ирисками? Это бы многое объяснило.
Like!1
30 июл 2023
Hellg
Кто-то кладёт кусочек имбиря под язык во время выступлений. Фишка-то известная

просмотров: 602

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