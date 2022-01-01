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KIRK HAMMETT — о работе над сольным альбомом с бывшим продюсером METALLICA



В новом интервью Ultimate Classic Rock гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал о своём решении пригласить канадского продюсера Bob'a Rock'a, в послужном списке которого несколько крупнейших рок- и металл-альбомов последних 30 лет, включая все студийные работы METALLICA в 1990-х и начале 2000-х годов, для сведения своего дебютного сольного EP "Portals".



Хэмметт, живущий в Гонолулу, Гавайи, поведал:



«Прошлым летом я начал собирать материал. Большая часть материала была записана, но мне всё ещё нужно было сделать несколько гитарных партий, чтобы дополнить песни. Всё это нужно было смикшировать. Нужно было свести четыре трека, и я подумал: "Как мне это сделать?" Знаете, я не могу поехать на материк и сделать всё это, потому что у меня есть обязательства на Гавайях, и COVID тоже никуда не делся. Но когда всё начало понемногу открываться, я подумал: "Подождите-ка, Bob Rock на Мауи. Я здесь, на Оаху". Это небольшой перелёт, и я знаю, что он был бы лучшим кандидатом для этой работы, потому что он любит гитару, а это всё, чёрт возьми, ориентировано на гитару. Я имею в виду, у меня преобладает гитара. Гитара доминирует во всём. Я подумал: "Как насчёт того, чтобы позвонить Bob'y?" Я не хотел беспокоить Greg'a Fidelman'a, потому что у него были заняты руки всякими другими делами METALLICA. Я не знал, кому ещё позвонить. И знаете, когда я вспомнил о Bob'e, я подумал: "Это здорово, потому что мы с Бобом друзья". У нас отличные рабочие отношения. Мы любим один и тот же материал. Нам нравятся одни и те же гитаристы, одни и те же гитары, одни и те же усилители, одни и те же типы музыки. У нас есть общая история, и мы приятели.



Поэтому, когда [Bob] приехал в Гонолулу, было очень здорово снова увидеть его и опять поработать с ним. Знаете, когда я видел Bob'a, начало тех дней было таким: мы беседовали о гитарах и музыке в течение долбаных двух часов, а потом говорили: "О чёрт! Надо начинать работать!" После этого мы приступали к работе. У нас взаимная любовь к подобным вещам. Мне действительно больше некого было позвать. Как я уже сказал, я бы с удовольствием поручил это Greg'y, но он был по уши занят другими обязательствами перед METALLICA, так что Bob был вторым в списке. Знаете, он пришёл на помощь и очень помог мне. Я очень благодарен ему за это».













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