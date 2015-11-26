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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
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Metallica

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28 июл 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA

24 июл 2020 : 		 METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах

23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

22 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

17 июл 2020 : 		 Бокс-сет METALLICA выйдет летом

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

8 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA

25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

23 июн 2020 : 		 Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»

20 июн 2020 : 		 Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»

18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»

17 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

31 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»
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Видео полного выступления METALLICA



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Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося 23 сентября 1989 года в Irvine Meadows Amphitheatre, Irvine, California и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.

«Не ожидайте в этот раз про-шот!»

Watch METALLICA

Metallica Setlist Irvine Meadows Amphitheatre, Irvine, CA, USA 1989, Damaged Justice






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